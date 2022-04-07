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В Енергодарі окупанти і їхні поплічники створюють фейкові органи влади

Ольга Глущенко Четвер, 7 квітня 2022, 01:00
В Енергодарі окупанти і їхні поплічники створюють фейкові органи влади
Шевчик. Скриншот з відео

Росіяни та їхні поплічники в Енергодарі Запорізької області почали створювати фейкові органи влади.

Джерело: Енергоатом у Телеграм

Дослівно: "Спочатку ніби зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара" й обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика.

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Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова, а заразом і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади. Ну як звільнив – підписав цидулку всіх звільнити".

Деталі: На офіційному Телеграм-каналі Енергоатому наголошують, що "жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають".

"Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Впевнені: українське правосуддя зволікати не буде" – ідеться в повідомленні.

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Також Телеграм-канал опублікував копії фейкових "наказів".

Що передувало: Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що створив "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе її керівником.

Теми: Енергодарвійнаколаборація
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