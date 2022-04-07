Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Енергодарі окупанти і їхні поплічники створюють фейкові органи влади

Ольга Глущенко Четвер, 7 квітня 2022, 01:00
Шевчик. Скриншот з відео

Росіяни та їхні поплічники в Енергодарі Запорізької області почали створювати фейкові органи влади.

Джерело: Енергоатом у Телеграм

Дослівно: "Спочатку ніби зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара" й обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика.

Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова, а заразом і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади. Ну як звільнив – підписав цидулку всіх звільнити".

Деталі: На офіційному Телеграм-каналі Енергоатому наголошують, що "жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення", звісно, не мають".

"Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Впевнені: українське правосуддя зволікати не буде" – ідеться в повідомленні.

Також Телеграм-канал опублікував копії фейкових "наказів".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що створив "раду самоорганізації міста", яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе її керівником.

Теми: Енергодарвійнаколаборація
Головне сьогодні

Лукашенко вигадав свій список "недружніх країн" – України в ньому немає

Глава Пентагону: Путін, ймовірно, відмовився від мети захопити Київ

Окупанти терміново роздали паспорти РФ 12 тисячам українців

ФОТОАвстралія передала Україні 20 "Бушмастерів"

З Сумщини вигнали всі російські війська

Пентагон: США схвалили передачу Україні тисячі Stinger та Javelin і дронів Switchblade

Усі новини...
Енергодар
В Енергодарі росіяни розігнали мітинг чергами з мінометів – є поранені
Росіяни кажуть, що дозволили гумкоридор у Маріуполь на 31 березня
Українці вийшли на мітинг в окупованому Енергодарі
Останні новини
11:32
Понад 200 підприємств вже успішно евакуювались у безпечне місце
11:29
США і союзники вже передали Україні 60 тисяч протитанкових систем і 25 тисяч ПЗРК
11:27
Загроза транзиту газу: через дії окупантів Україна може втратити контроль над важливим об'єктом ГТС
11:18
фото, відеоРосіяни вдарили "Іскандером" по вокзалу у Краматорську: десятки загиблих
11:11
В Уряді повідомляють про нову кібератаку на держоргани
11:10
Третина переселенців хочуть повернутися додому найближчим часом – "Рейтинг"
11:02
Lufthansa не буде використовувати небо України та РФ до 30 червня
11:01
Лукашенко вигадав свій список "недружніх країн" – України в ньому немає
10:59
Втрати росіян у війні сягнули вже 19 тисяч убитих солдатів - Генштаб
10:49
Все більше українців вважають примирення з росіянами неможливим - опитування
Усі новини...