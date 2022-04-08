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В Одесі та області вводять довгу комендантську годину

Ірина БалачукП'ятниця, 8 квітня 2022, 17:45
Фото з Facebook Одеської ОВА

На території Одеси та Одеської області вводять комендантську годину на півтора дні – з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня – у зв’язку з загрозою нанесення росіянами ракетних ударів.  

Джерело: Одеська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно Одеська ОВА: "Увага! В Одесі та Одеській області на вихідні запровадять "затяжну" комендантську годину. Враховуючи події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу загинули 50 людей і 98 поранені в Одесі 10 квітня є загроза нанесення ракетного удару".

Деталі: У зв’язку з цим з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня мешканцям буде заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко закликав жителів з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх, оскільки такі заходи вводяться для їхньої безпеки.

Що було раніше: Вранці 8 квітрня російські окупанти атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську, у результаті чого мінімум 50 людей загинули та понад 100 отримали поранення.  

Теми: Одеська областьвійна
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