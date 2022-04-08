Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На відбудову Чернігова піде щонайменше 4 роки – мер

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 18:09
На відбудову Чернігова піде щонайменше 4 роки – мер
Владислав Атрошенко, фото з Facebook

Щоб відбудувати зруйнований російськими військами Чернігів, знадобиться щонайменше чотири роки.

Джерело: міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на пресконференції, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "На відновлення Чернігова знадобиться чотири роки, якщо працювати швидко і мати повний обсяг коштів. Будівництво – три роки, рік – проєкти".

Реклама:

Деталі: За його словами, за такі терміни можна відбудувати місто в оптимальних умовах. Реальність же може бути іншою, бо, наприклад, в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених бетонних будинків, розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

Наразі міська влада систематизує дані про руйнування. За словами мера, міським фахівцям знадобиться щонайменше два тижні, щоб здійснити попередню оцінку завданих ворогом руйнувань.

Атрошенко вважає, що формат фіксації завданих місту ушкоджень має бути погоджений на рівні міжнародного експертного середовища, або й із залученням іноземних фахівців, щоб Росію можна було притягнути до відповідальності в міжнародних судах і змусити компенсувати збитки.

ВІДЕО ДНЯ

"Війна ще не закінчилася. Вона може повернутися будь-якої хвилини", - додав він.

Мер уточнив, що серйозних ушкоджень зазнали приблизно 150 багатоповерхових житлових будинків. Пошкоджені комунікації.

"Немає людей, щоб усе це порахувати, дуже великий обсяг роботи. Збитки величезні – на десятки мільярдів гривень. Тільки щоб перебудувати ТЕЦ треба близько 200-300 млн євро", – сказав Атрошенко.

Що передувало: Раніше Атрошенко заявляв, що внаслідок обстрілів російськими загарбниками Чернігів зруйновано на 70%.

Теми: Чернігіввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Чернігів
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: