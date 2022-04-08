На відбудову Чернігова піде щонайменше 4 роки – мер

Щоб відбудувати зруйнований російськими військами Чернігів, знадобиться щонайменше чотири роки.

Джерело: міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на пресконференції, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "На відновлення Чернігова знадобиться чотири роки, якщо працювати швидко і мати повний обсяг коштів. Будівництво – три роки, рік – проєкти".

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Деталі: За його словами, за такі терміни можна відбудувати місто в оптимальних умовах. Реальність же може бути іншою, бо, наприклад, в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених бетонних будинків, розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

Наразі міська влада систематизує дані про руйнування. За словами мера, міським фахівцям знадобиться щонайменше два тижні, щоб здійснити попередню оцінку завданих ворогом руйнувань.

Атрошенко вважає, що формат фіксації завданих місту ушкоджень має бути погоджений на рівні міжнародного експертного середовища, або й із залученням іноземних фахівців, щоб Росію можна було притягнути до відповідальності в міжнародних судах і змусити компенсувати збитки.

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"Війна ще не закінчилася. Вона може повернутися будь-якої хвилини", - додав він.

Мер уточнив, що серйозних ушкоджень зазнали приблизно 150 багатоповерхових житлових будинків. Пошкоджені комунікації.

"Немає людей, щоб усе це порахувати, дуже великий обсяг роботи. Збитки величезні – на десятки мільярдів гривень. Тільки щоб перебудувати ТЕЦ треба близько 200-300 млн євро", – сказав Атрошенко.

Що передувало: Раніше Атрошенко заявляв, що внаслідок обстрілів російськими загарбниками Чернігів зруйновано на 70%.