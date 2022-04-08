Маріуполь: Азов показав, як знищив техніку й піхоту окупантів на одній з вулиць міста

руйнування на одній з вулиць маріуполя. фото: getty images

Бійці полку Нацгвардії "Азов" поділилися відеозаписом, як знищили російську бойову машину піхоти з екіпажем на одній з вулиць Маріуполя.

Джерело: telegram-канал "Азова"

Дослівно: "Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. Російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста".

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Передісторія:

У ніч проти 7 квітня російські окупанти обстріляли український арктичний криголам "Капітан Бєлоусов", який перебував у порту Маріуполя. Один із членів екіпажу загинув.

За даними місцевої влади, під контролем українських захисників лишається більша частина міста включно з узбережжям та околицями "Азовсталі".