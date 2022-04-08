Маріуполь: Азов показав, як знищив техніку й піхоту окупантів на одній з вулиць міста
П'ятниця, 8 квітня 2022, 18:14
Бійці полку Нацгвардії "Азов" поділилися відеозаписом, як знищили російську бойову машину піхоти з екіпажем на одній з вулиць Маріуполя.
Джерело: telegram-канал "Азова"
Дослівно: "Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. Російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста".
Передісторія:
- У ніч проти 7 квітня російські окупанти обстріляли український арктичний криголам "Капітан Бєлоусов", який перебував у порту Маріуполя. Один із членів екіпажу загинув.
- За даними місцевої влади, під контролем українських захисників лишається більша частина міста включно з узбережжям та околицями "Азовсталі".