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Війну з Україною підтримують 74% росіян, 78% задоволені Путіним – опитування в РФ

Світлана КізіловаП'ятниця, 8 квітня 2022, 18:23
Війну з Україною підтримують 74% росіян, 78% задоволені Путіним – опитування в РФ
Прибічник Путіна на мітингу, фото ТАСС

За даними "Всеросійського центру вивчення громадської думки", 78% росіян підтримують дії Володимира Путіна, а 74% громадян РФ схвалюють його рішення напасти на Україну.

Джерело: публікація на сайті ВЦВГД

Деталі: За даними ВЦВГД на початок квітня, схвалюють діяльність президента РФ 78% громадян, не схвалюють - 13%.

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При цьому підтримують рішення про початок війни (у першоджерелі війну проти України названо "спеціальною військовою операцією") 74% росіян, не підтримують війну 17%, а кожен десятий не зміг відповісти (9%).

Дослівно: "Про свою довіру російської армії, за даними на 31 березня, повідомили 89% опитаних, скоріше не довіряють армії 8%".

Більшість росіян вважають, що зараз проти Росії ведеться інформаційна війна (90%).

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Деталі: Крім того, більше половини росіян повідомили, що бачили матеріали, "які демонструють дії Росії в Україні в негативному ключі", 41% вважають їх скоріше брехливими. Не бачили таких матеріалів та не відповідали на запитання про їх правдивість 39%.

Чому це важливо: У дні, коли проводилося вказане опитування, світовий інформаційний простір було заповнено фото та відео зі звільненої Бучі, на яких було зафіксовано звірства росіян та наслідки масових вбивств мирних жителів. Судячи з результатів опитування, понад 40% росіян не вірять у те, що вчинили їхня армія в Бучі.

Знати більше: Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук

Теми: ПутінвійнаРосіяУкраїна
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