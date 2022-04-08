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Очільник Луганщини розповів, яким може бути великий бій за Донбас

Катерина Тищенко, Роман КравецьП'ятниця, 8 квітня 2022, 20:11
Очільник Луганщини розповів, яким може бути великий бій за Донбас
ГОЛОВА ЛУГАНСЬКОЇ ОВА СЕРГІЙ ГАЙДАЙ. ФОТО З FACEBOOK

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прогнозує найближчим часом "величезний бій" за Донбас, який почнеться з масованого артобстрілу з боку РФ і включатиме наступ окупантів із великою кількістю танків і піхоти.

Джерело: Гайдай в інтерв'ю "Українській правді"

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Пряма мова: "Ми розуміємо, що найближчим часом буде наступ. Величезний бій буде за Донбас. Бачимо, що відбувається накопичення сил, засобів. Величезна кількість техніки. Ну, готуємося".

"Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4 годині ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають.

Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти".

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Деталі: Гайдай також розповів, що сьогодні в області найбільш проблемними є Рубіжне, Попасна і Гірська громада.

"У Рубіжному частина захоплена орками, йдуть постійні позиційні бої, постійні обстріли. Так само в Попасній. Попасну просто "утюжать" уже більше місяця. Знищують усе. Забрати людей навіть неможливо, бо там усе бомблять направо і наліво. Достатньо важка ситуація", - сказав він.

Гайдай зазначив, що всі лікарні в області обстріляні, але Лисичанська і Сєвєродонецька працюють, "навіть із пробитими дахами, навіть із пробитими деякими стінами".

На думку голови ВГА, росіянам потрібна "хоч якась перемога".

"Тому їм потрібно вийти на географічні кордони Луганської, Донецької областей, тому вони і накопичують тут усю техніку, щоб прорвати лінію оборони і вийти на ті географічні кордони", - вважає він.

Що передувало: 7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що битва між Україною та російським агресором за Донбас буде схожа на Другу світову війну.

Теми: Луганська областьвійнаДонецька областьДонбас
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