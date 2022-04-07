Битва за Донбас нагадає Другу світову – глава МЗС

Битва між Україною та російським агресором за Донбас буде схожа на Другу світову війну, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Джерело: Кулеба на пресконференції після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі в четвер, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мені шкода це говорити, але це правда: битва за Донбас нагадає вам Другу світову війну, з великими операціями, маневрами, участю тисяч танків, броньованих машин, літаків, артилерії.

Це не буде локальна операція, виходячи з того, що ми бачимо з підготовки Росії до цього. Росія має свій план, ми маємо наш, і результат цієї битви буде вирішено на полі бою".

Деталі: Міністр підкреслив, що зараз дуже важливо, щоб союзники не говорили Україні, що вони все ще роздумують і їм необхідно дотриматися всіх процедур, що багато проблем мають бути вирішені перед тим, як вони ухвалять рішення.

"Або ви допоможете нам зараз, і я говорю про дні, а не тижні, або ваша допомога прийде надто пізно. Багато людей помруть, багато мирних жителів втратять будинки, багато сіл будуть зруйновані саме тому, що ця допомога прийшла надто пізно", - резюмував Кулеба.

Що передувало: Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українські захисники очікують у найближчі дні важких боїв з окупантами у напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей.

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За даними Генштабу, росіяни продовжують намагання підготувати наступальну операцію на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Бригадний генерал Збройних сил України Олександр Грузевич вважає, що після перегрупування військ Росія може спробувати здійснити повторний наступ на Київ.