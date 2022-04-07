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Битва за Донбас нагадає Другу світову – глава МЗС

Катерина ТищенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 17:09
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Битва між Україною та російським агресором за Донбас буде схожа на Другу світову війну, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Джерело: Кулеба на пресконференції після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі в четвер, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мені шкода це говорити, але це правда: битва за Донбас нагадає вам Другу світову війну, з великими операціями, маневрами, участю тисяч танків, броньованих машин, літаків, артилерії.

Це не буде локальна операція, виходячи з того, що ми бачимо з підготовки Росії до цього. Росія має свій план, ми маємо наш, і результат цієї битви буде вирішено на полі бою".

Деталі: Міністр підкреслив, що зараз дуже важливо, щоб союзники не говорили Україні, що вони все ще роздумують і їм необхідно дотриматися всіх процедур, що багато проблем мають бути вирішені перед тим, як вони ухвалять рішення.

"Або ви допоможете нам зараз, і я говорю про дні, а не тижні, або ваша допомога прийде надто пізно. Багато людей помруть, багато мирних жителів втратять будинки, багато сіл будуть зруйновані саме тому, що ця допомога прийшла надто пізно", - резюмував Кулеба.

Що передувало: Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українські захисники очікують у найближчі дні важких боїв з окупантами у напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей. 

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За даними Генштабу, росіяни продовжують намагання підготувати наступальну операцію на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Бригадний генерал Збройних сил України Олександр Грузевич вважає, що після перегрупування військ Росія може спробувати здійснити повторний наступ на Київ. 

Теми: Кулеба ДмитроДонбасвійна
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