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ЗМІ: Два білоруські офіцери підірвалися на російській міні на Гомельщині

П'ятниця, 8 квітня 2022, 21:05

Два офіцери Управління КДБ по Гомельській області загинули, підірвавшись на протитанковій міні.

Джерело: "Наша Ніва" з посиланням на неназвані джерела.

Дослівно: "Російське формування розбило табір у лісі Гомельської області, у районі Поліського екологічного заповідника. Все робили за військовою наукою: окопалися, замінували підходи з кількох сторін, стали табором.

Вони не знали, де вони перебувають. Могли думати, що в Україні. За якийсь час отримали наказ рухатися на південь. Кинули позиції, навіть забули кілька коробок із боєприпасами".

Деталі: Згідно з інформацією, на сліди табору натрапив лісник під час обходу, помітив коробки з боєприпасами та повідомив, "куди треба".

Дослівно: "В результаті лісники забрали двох офіцерів Гомельського управління КДБ показувати місце знахідки, і ті підірвалися, ймовірно, наїхавши на протитанкову міну, яку росіяни залишили на під'їзді до табору. Чи постраждали при цьому лісники, нам невідомо, а два КДБісти загинули.

Що ще важливо: Видання зазначає, що раніше білоруська служба Радіо "Свобода" повідомляла, що у Мозирі спостерігали похоронну процесію, яка вийшла із двору районного відділу КДБ.

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Співрозмовники журналістів розповідали про загадковий підрив співробітника на міні, але не знали деталей.

За інформацією "Нашої Ніви", один із загиблих — це 35-річний підполковник КДБ Андрій Реуцький.

Офіційної інформації про подію у державних ЗМІ не було.

Теми: БілорусьРосіявійна
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