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ЗМІ: Два білоруські офіцери підірвалися на російській міні на Гомельщині

П'ятниця, 8 квітня 2022, 21:05

Два офіцери Управління КДБ по Гомельській області загинули, підірвавшись на протитанковій міні.

Джерело: "Наша Ніва" з посиланням на неназвані джерела.

Дослівно: "Російське формування розбило табір у лісі Гомельської області, у районі Поліського екологічного заповідника. Все робили за військовою наукою: окопалися, замінували підходи з кількох сторін, стали табором.

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Вони не знали, де вони перебувають. Могли думати, що в Україні. За якийсь час отримали наказ рухатися на південь. Кинули позиції, навіть забули кілька коробок із боєприпасами".

Деталі: Згідно з інформацією, на сліди табору натрапив лісник під час обходу, помітив коробки з боєприпасами та повідомив, "куди треба".

Дослівно: "В результаті лісники забрали двох офіцерів Гомельського управління КДБ показувати місце знахідки, і ті підірвалися, ймовірно, наїхавши на протитанкову міну, яку росіяни залишили на під'їзді до табору. Чи постраждали при цьому лісники, нам невідомо, а два КДБісти загинули.

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Що ще важливо: Видання зазначає, що раніше білоруська служба Радіо "Свобода" повідомляла, що у Мозирі спостерігали похоронну процесію, яка вийшла із двору районного відділу КДБ.

Співрозмовники журналістів розповідали про загадковий підрив співробітника на міні, але не знали деталей.

За інформацією "Нашої Ніви", один із загиблих — це 35-річний підполковник КДБ Андрій Реуцький.

Офіційної інформації про подію у державних ЗМІ не було.

Теми: БілорусьРосіявійна
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