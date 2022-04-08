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Росія хоче зібрати 60 тисяч призовників і резервістів – розвідка США

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 22:04
Росія хоче зібрати 60 тисяч призовників і резервістів – розвідка США
призовники роздягаються у казармі в російському тамбові. фото ілюстративне: getty images

Росія хоче зібрати до 60 тисяч нових військовослужбовців, залучаючи призовників та мобілізуючи резервістів, аби підсилити наявні угруповання в Україні.

Джерело: CNN з коментарем неназваного високопосадовця США

Деталі: Американський чиновник додав, що немає певності в тому, що росіяни зможуть зібрати таку кількість.

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Також немає чітких даних, чи росіяни дадуть час для належної підготовки цих сил та для яких задач їх залучать.

Розвідка США наразі не помітила, що є готові підрозділи та частини, в повному екіпіруванні та належною підготовкою, щоби поповнити ті батальйонно-тактичні групи, які втратили боєздатність в ході бойових дій в Україні та були виведені в тил.

За даними американських військовиків, Росія зберегла 85% бойових потужностей, які вона зібрала вздовж кордонів України перед повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року. В цю оцінку залучають кількість справних боєздатних танків, винищувачів, ракетних комплексів та особового складу.

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Окрім того, росіяни так і не спромоглися вирішити свої труднощі із тиловим забезпеченням військ, тож, на думку посадовця, навряд чи відновлення боєздатних БТГр буде відновлене зі значною швидкістю.

Що було раніше: Британська розвідка повідомила, що передислокація російських військ, яких вивели з північних областей України, до кордонів біля Луганщини та Донеччини триватиме щонайменше тиждень. Вони також додали, що російські війська потребують значного поповнення.

Теми: СШАрозвідкавійнаРосія
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