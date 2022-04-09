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Повітряні сили розповіли про знищені цілі противника і збиття новітнього БпЛА РФ

Валентина РоманенкоСубота, 9 квітня 2022, 00:33
Російський ударний БПЛА "Оріон"

Повітряні сили ЗС України у п'ятницю знищили три ворожі цілі, а напередодні - новітній ударний безпілотник окупантів.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів".

Деталі: Крім цього, за словами Ігната, 7-го квітня – збито новітній ударний БпЛА окупантів – "Оріон". Він може працювати як ударна одиниця – нести ракетне озброєння і кореговані бомби чи інші боєприпаси.

Також речник ПС ЗСУ нагадав, що Україна врешті отримує першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил.

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