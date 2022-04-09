ЗСУ розбили 20% ворожої армії, Росія готує атаку на Донбас – Пентагон

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомляють, що українська армія розбила близько 20% ворожих сил, а РФ зосереджує війська для посилення наступу на Донбас.

Джерело: ABC News з посиланням на неназваного чиновника Пентагону

Деталі: За словами чиновника, загальні втрати Росії – включно з військовими, боєприпасами і технікою – становлять від 15 до 20% бойової потужності, яку вона виділила для вторгнення в Україну.

Також чиновник сказав, що частина виведених російських військ зараз пробирається до російських міст Бєлгород і Валуйки, що на північний захід від Донбасу. Але немає "ніяких ознак", що там чекають нові війська на їхнє приєднання.

Поки що російські БТГ, які зазнали втрат, "вивчають варіант" об'єднання і відновлення для формування нових підрозділів.

За словами чиновника, Росія також прагне набрати понад 60 000 призовників і резервістів.

Після відновлення російських БТГ "найімовірнішим напрямком дій буде активний рух на Донбас", – сказав чиновник.

ВІДЕО ДНЯ

За оцінками Пентагону, на Донбасі або поблизу нього розміщено понад 40 російських БТГ. За оцінками, у середу було "більше 30", тобто за останні дні прибуло ще до 10 000 військових.