Обстріли в Сєвєродонецьку: загорівся будинок, уточнюють кількість жертв
Субота, 9 квітня 2022, 07:32
Росіяни на Луганщині штурмують Рубіжне, Попасну, гатять з артилерії по житлових кварталах інших міст, знову завдали удару по Сєвєродонецьку.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайда, цитує Луганська ОДА у Facebook
Пряма мова: "Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житлових кварталах інших міст.
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В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька – полум’ям зайнявся багатоквартирний будинок.
Кількість жертв уточнюється".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Упродовж минулого дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.
- Тим часом на фронті Луганщини і Донеччини відбито сім атак ворога – українські захисники знищили дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника, збили два вертольоти та одну крилату ракету.