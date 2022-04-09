Обстріли в Сєвєродонецьку: загорівся будинок, уточнюють кількість жертв

будинок після ворожих обстрілів на Луганщині, фото: facebook

Росіяни на Луганщині штурмують Рубіжне, Попасну, гатять з артилерії по житлових кварталах інших міст, знову завдали удару по Сєвєродонецьку.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайда, цитує Луганська ОДА у Facebook

Пряма мова: "Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житлових кварталах інших міст.

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В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька – полум’ям зайнявся багатоквартирний будинок.

Кількість жертв уточнюється".

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