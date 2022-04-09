Розбірки Путіна з ФСБ за Україну: керівника розвідки посадили в СІЗО – журналіст

Сергій Бєсєда, журнал "ФСБ: За та проти"

У Росії керівника п'ятої служби Федеральної служби безпеки Сергія Бєсєду, якого після військових невдач в Україні відправили під домашній арешт, перевели до СІЗО "Лефортове".

Джерело: журналіст Андрій Солдатов, який спеціалізується на російських спецслужбах

Пряма мова: "Генерал-полковник Сергій Бесєда вже не під домашнім арештом, а переведений до СІЗО Лефортове. Його справою займається Головне військове слідче управління СК".

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Деталі: 11 березня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін через невдалу військову кампанію в Україні шукає крайніх: керівника відділення зовнішньої розвідки ФСБ Сергія Бєсєду та його заступника Анатолія Болюха арештували.

Тоді Солдатов був першим, хто повідомив про домашній арешт Бєсєди.

Тепер в інтерв'ю журналістам Солдатов нагадав, що під час Майдану 2014 року Бєсєда був у Києві і мав утримати Віктора Януковича при владі – але не зміг.

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У 2022 році за півтора тижні після початку війни Бєсєду посадили під арешт, претензії до нього різнилися від поганої розвідувальної інформації до неправильного використання бюджетних коштів, виділених на підривну роботу на території України.

За словами джерел Солдатова, у в'язниці Бєсєда перебуває під чужим ім'ям, офіційне звинувачення – розкрадання коштів на роботу служби.

Солдатов також зазначив, що справою Бєсєди займаються підрозділи військової контррозвідки, яка зазвичай займається пошуком зрадників. Можливо, у Кремлі Бєсєду підозрюють у зливі інформації Центральному розвідувальному управлінню США.

П'ята служба – Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків – займається зв'язками ФСБ із зарубіжними партнерами. У ній функціонує Департамент оперативної інформації, який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ та відповідає за розвідувальні операції на території колишнього СРСР.

Саме ДОІ нібито подавав Путіну інформацію щодо ситуації в Україні перед вторгненням.

Сергій Бєсєда перебував під санкціями Євросоюзу з липня 2014 року.