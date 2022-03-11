Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін почав репресії проти ватажків ФСБ за провал в Україні – журналісти

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 18:58
Володимир Путін, фото getty images

Президент країни-агресора Володимир Путін через невдалу військову кампанію в Україні почав шукати крайніх. Першим постраждало відділення зовнішньої розвідки ФСБ – заарештовано його керівника Сергія Бесєду та його заступника Болуха (ім'я не вказується).

Джерело: Медуза з посиланням на відомості журналістів Андрія Солдатова та Ірини Бороган

Деталі: Зазначається, що Бесєда та Болух відповідали за розвідку на території України, і ймовірно, саме вони ввели Путіна в оману щодо готовності України "вітати визволителів". Болух додатково відповідав за напрямок дезінформації.

5-та служба (офіційна назва — Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) займається зв'язками ФСБ із закордонними партнерами, у тому числі з американськими відомствами. Усередині служби існує сумнозвісний Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ.

Дослівно: "Саме 5-а служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення. І, схоже, через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-а служба, боячись роздратувати керівника, просто постачала йому ті дані, які він сам хотів чути.

Наразі наші джерела повідомляють, що генерал Бесєда та його заступник поміщені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію. І справді: розвідка у кадрового розвідника Путіна, як виявилося, влаштована ​​геть погано".

Довідка: Андрій Солдатов та Ірина Бороган — журналісти та письменники, автори кількох книг про російську владу та спецслужби. Вони вивчають ФСБ протягом багатьох років і мають велику мережу джерел.

Теми: ПутінвійнаФСБ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським

У Мерефі під Харковом унаслідок обстрілів окупантів загинула 21 людина

ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова – журналіст

відеоЛукашенко каже, що Зеленському треба підписувати угоду, бо Росія "у цій війні не програє"

Ворог намагається вийти на межі Донецької і Луганської області - Генштаб

Усі новини...
Путін
У Лукашенка заявили, що Росія поставить до Білорусі сучасну військову техніку
Байден перерахував провали Путіна після початку війни в Україні
Мільярд за арешт Путіна, або Як військовий трибунал врятує Росію
Останні новини
19:10
ВІДЕОДо України з початку війни повернулось понад 320 тисяч людей
18:53
Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" РФ – РосЗМІ
18:49
Макрон заявив, що Франція має готуватися до "війни у Європі"
18:36
відеоЧерез обстріли у Харкові загорівся найбільший ринок східної Європи
18:36
Овсяннікова каже, що працівники масово звільняються з "Першого телеканалу" в Росії 
18:36
У ДТЕК знайшли альтернативу вугіллю з російських шахт
18:35
фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад
18:23
У Мінкульті розповіли про масштаби руйнувань культурних пам'яток
18:21
Росіяни викрали голову громади на Харківщині
18:18
ЗСУ просять медійників не розкривати дані щодо військових та бомбосховищ
Усі новини...