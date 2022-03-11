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Путін почав репресії проти ватажків ФСБ за провал в Україні – журналісти

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 17:58
Путін почав репресії проти ватажків ФСБ за провал в Україні – журналісти
Володимир Путін, фото getty images

Президент країни-агресора Володимир Путін через невдалу військову кампанію в Україні почав шукати крайніх. Першим постраждало відділення зовнішньої розвідки ФСБ – заарештовано його керівника Сергія Бесєду та його заступника Болуха (ім'я не вказується).

Джерело: Медуза з посиланням на відомості журналістів Андрія Солдатова та Ірини Бороган

Деталі: Зазначається, що Бесєда та Болух відповідали за розвідку на території України, і ймовірно, саме вони ввели Путіна в оману щодо готовності України "вітати визволителів". Болух додатково відповідав за напрямок дезінформації.

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5-та служба (офіційна назва — Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) займається зв'язками ФСБ із закордонними партнерами, у тому числі з американськими відомствами. Усередині служби існує сумнозвісний Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ.

Дослівно: "Саме 5-а служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення. І, схоже, через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-а служба, боячись роздратувати керівника, просто постачала йому ті дані, які він сам хотів чути.

Наразі наші джерела повідомляють, що генерал Бесєда та його заступник поміщені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію. І справді: розвідка у кадрового розвідника Путіна, як виявилося, влаштована ​​геть погано".

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Довідка: Андрій Солдатов та Ірина Бороган — журналісти та письменники, автори кількох книг про російську владу та спецслужби. Вони вивчають ФСБ протягом багатьох років і мають велику мережу джерел.

Теми: ПутінвійнаФСБ
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