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Регіони: удари по Кіровоградській і Полтавській областях, у напрямку Ізюму й Попасної в РФ без успіху

Олена РощінаСубота, 9 квітня 2022, 08:44
Регіони: удари по Кіровоградській і Полтавській областях, у напрямку Ізюму й Попасної в РФ без успіху
Ілюстартивне фото Генштабу ЗСУ

Минулої ночі російські війська завдали удару по Кіровоградській області, тривають бої на Ізюмському напрямку на Харківщині, наступальні дії РФ в напрямку Попасної та Сєвєродонецька на Луганщині не мають успіху, в Херсонській області погіршується гуманітарна ситуація.

Джерело: дані голів ОДА (ОВА) станом на 8 ранку суботи 9 квітня

Деталі: Харків: окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів. 

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По області ведуться бої в Ізюмському напрямку, успіхів РФ не має, ЗСУ тримають позиції. 

Триває "зачистка" звільнених територій в Ізюмському районі. 

У Барвінковому та Лозовій триває евакуація населення. 

ВІДЕО ДНЯ

Луганщина: російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Деталі щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюються. 

Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєвєродонецьк. Успіху не мають.

Донеччина: під вогнем Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Очеретинська громада. Є поранені практично в кожному із цих населених пунктів – інформація про їх кількість уточнюється. 

Маріуполь – ситуація кардинально не змінилася.

Обстріли в центрі і на півночі області. 

Кількість жертв на залізничному вокзалі Краматорська зросла до 52 загиблих та 109 поранених. 

На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та "Гради" на околицях міста. 

"Ситуація в області стає все критичнішою", – наголошують в ОВА.

Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо. 

За попередніми даними, лише з Херсона виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл — практично кожний п’ятий житель. 

На Кіровоградщині ввечері 8 квітня, близько 22.00, було влучання по об’єкту на території області. За попередньою інформацією без суттєвих наслідків, дані перевіряють.

Полтавщина зазнала ракетного удару по інфраструктурному об’єкту міста Миргород. Є руйнування. Двоє постраждалих. Обставини і наслідки з’ясовують

Відносно спокійно ніч минула у багатьох регіонах України: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині. 

Теми: війнаПолтавська областьКіровоградська областьДонбас
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