Краматорськ: кількість загиблих зросла до 52 і ще зростатиме – голова ОВА

Кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, 109 людей поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "Зараз нам уже відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок удару російської Точки У, але ми розуміємо, що ці цифри неминуче будуть зростати".

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Деталі: Кириленко також повідомив, що в Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім’ю із чотирьох людей. Ще одна людина загинула у Вугледарі.

Окрім поранених у Краматорську, в області ще 4 людини одержали поранення: 2 в Авдіївці, 1 у Красногорівці та 1 у Вугледарі.

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