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Краматорськ: кількість загиблих зросла до 52 і ще зростатиме – голова ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 23:13
Краматорськ: кількість загиблих зросла до 52 і ще зростатиме – голова ОВА
вокзал Краматорська після удару РФ, ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА

Кількість загиблих внаслідок удару Росії по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, 109 людей поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "Зараз нам уже відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок удару російської Точки У, але ми розуміємо, що ці цифри неминуче будуть зростати".

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Деталі: Кириленко також повідомив, що в Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім’ю із чотирьох людей. Ще одна людина загинула у Вугледарі.

Окрім поранених у Краматорську, в області ще 4 людини одержали поранення: 2 в Авдіївці, 1 у Красногорівці та 1 у Вугледарі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.
  • Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську загинули 50 людей, з яких 5 дітей.

Теми: КраматорськДонецька областьвійнаРосія
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