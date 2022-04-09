Київ: відновила роботу станція метро "Берестейська", пустили тролейбуси
9 квітня у Києві відновила роботу станція метро "Берестейська", ще закрито станції "Майдан Незалежності" та "Кловська", крім того, відновили чотири тролейбусні маршрути.
Джерело: КМДА у Telegram
Деталі: Станція метро "Берестейська" відновила роботу – поїзди здійснюють висадку та посадку пасажирів.
Без зупинки поїзди слідують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".
Як курсують поїзди в метрополітені:
- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі".
Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Як і раніше, підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.
Крім того, у столиці запустили чотири тролейбусні маршрути – № 3, № 8, № 9К та №17:
- №3 від Залізничного масиву до Палацу спорту;
- №8 від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого;
- №9К від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту;
- №17 від площі Космонавтів до площі Льва Толстого.
Загалом у Києві на 62 автобусних маршрутах курсують 132 автобуси, на 8 трамвайних маршрутах – 35 трамваїв.
Також працюють приватні перевізники на 31 маршруті.
Нагадаємо: Із 28 березня працює кільцевий маршрут електрички.
Із 4 квітня метрополітен Києва відновив сполучення через Південний міст.