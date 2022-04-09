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Київ: відновила роботу станція метро "Берестейська", пустили тролейбуси

Олена РощінаСубота, 9 квітня 2022, 09:56

9 квітня у Києві відновила роботу станція метро "Берестейська", ще закрито станції "Майдан Незалежності" та "Кловська", крім того, відновили чотири тролейбусні маршрути.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Станція метро "Берестейська" відновила роботу – поїзди здійснюють висадку та посадку пасажирів.

Без зупинки поїзди слідують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Як курсують поїзди в метрополітені:

  • Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
  • Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі".

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. 

ВІДЕО ДНЯ

Як і раніше, підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Крім того, у столиці  запустили чотири тролейбусні маршрути – № 3, № 8, № 9К та №17:

  • №3 від Залізничного масиву до Палацу спорту;
  • №8 від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого;
  • №9К від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту;
  • №17 від площі Космонавтів до площі Льва Толстого.

Загалом у Києві на 62 автобусних маршрутах курсують 132 автобуси, на 8 трамвайних маршрутах – 35 трамваїв.

Також працюють приватні перевізники на 31 маршруті.

Нагадаємо: Із 28 березня працює кільцевий маршрут електрички.

Із 4 квітня метрополітен Києва відновив сполучення через Південний міст.

Теми: Київтранспорт
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