Київ: відновила роботу станція метро "Берестейська", пустили тролейбуси

9 квітня у Києві відновила роботу станція метро "Берестейська", ще закрито станції "Майдан Незалежності" та "Кловська", крім того, відновили чотири тролейбусні маршрути.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Станція метро "Берестейська" відновила роботу – поїзди здійснюють висадку та посадку пасажирів.

Без зупинки поїзди слідують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Як курсують поїзди в метрополітені:

Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі".

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

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Як і раніше, підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Крім того, у столиці запустили чотири тролейбусні маршрути – № 3, № 8, № 9К та №17:

№3 від Залізничного масиву до Палацу спорту;

№8 від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого;

№9К від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту;

№17 від площі Космонавтів до площі Льва Толстого.

Загалом у Києві на 62 автобусних маршрутах курсують 132 автобуси, на 8 трамвайних маршрутах – 35 трамваїв.

Також працюють приватні перевізники на 31 маршруті.

Нагадаємо: Із 28 березня працює кільцевий маршрут електрички.

Із 4 квітня метрополітен Києва відновив сполучення через Південний міст.