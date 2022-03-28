Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві запустили електричку за повноцінним кільцевим маршрутом

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 09:48

Укрзалізниця запускає кільцевий маршрут електрички у Києві, який проходить житлові масиви Борщагівка й Сирець, та на доступній відстані від масиву Оболонь.

Джерело :Укрзалізниця, КМДА 

Дослівно: "Укрзалізниця" реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва. 

Реклама:

Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу. Крім того, електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений".

Деталі: Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс о 18:10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15.

ВІДЕО ДНЯ

Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

Пасажирів закликають зважати на обмеження комендантської години та слідкувати за оновленнями на офіційному телеграм-каналі Укрзалізниці.

"Швидкість руху поїздів є обмеженою з міркувань безпеки, втім дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна всього за 21 хвилину", – зазначає УЗ.

Повний перелік зупинок електропоїзда виглядає так: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

Вартість проїзду – 15 грн, квитки можна придбати безпосередньо в електричці чи в чат-боті Укрзалізниці.

Теми: Київтранспортвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі
Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичним домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: