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У Києві запустили електричку за повноцінним кільцевим маршрутом

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 09:48

Укрзалізниця запускає кільцевий маршрут електрички у Києві, який проходить житлові масиви Борщагівка й Сирець, та на доступній відстані від масиву Оболонь.

Джерело :Укрзалізниця, КМДА 

Дослівно: "Укрзалізниця" реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва. 

Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу. Крім того, електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений".

Деталі: Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс о 18:10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15.

Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

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Пасажирів закликають зважати на обмеження комендантської години та слідкувати за оновленнями на офіційному телеграм-каналі Укрзалізниці.

"Швидкість руху поїздів є обмеженою з міркувань безпеки, втім дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна всього за 21 хвилину", – зазначає УЗ.

Повний перелік зупинок електропоїзда виглядає так: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

Вартість проїзду – 15 грн, квитки можна придбати безпосередньо в електричці чи в чат-боті Укрзалізниці.

Теми: Київтранспортвійна
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