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Викрали ексглаву Херсонської ОДА – джерела

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 11:18
Викрали ексглаву Херсонської ОДА – джерела
Андрій Путілов. Фото volexrda.gov.ua

Вранці 9 квітня викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова із Херсона.

Джерело: джерела "Української правди"

Пряма мова співрозмовника УП: "Годину тому у Херсоні вкрали колишнього голову Херсонської ОДА Путілова Андрія Станіславовича".

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Передісторія:

  • Наразі Херсон окупований. Російські окупанти хотіли провести у місті "референдум" за так звану "ХНР". Проте місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули ідею створення "ХНР".
  • У місті постійно проходять мітинги на підтримку України. Херсонці закликають російських агресорів йти геть із міста і з України.
  • 4 квітня Херсонська міська рада повідомила, що у захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива.

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Теми: Херсонмісцева владавійна
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