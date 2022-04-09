Викрали ексглаву Херсонської ОДА – джерела
Субота, 9 квітня 2022, 11:18
Вранці 9 квітня викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова із Херсона.
Джерело: джерела "Української правди"
Пряма мова співрозмовника УП: "Годину тому у Херсоні вкрали колишнього голову Херсонської ОДА Путілова Андрія Станіславовича".
Реклама:
Читайтке також: Ігор Колихаєв: Не забувайте про Херсон. Нам зараз дуже складно
Передісторія:
- Наразі Херсон окупований. Російські окупанти хотіли провести у місті "референдум" за так звану "ХНР". Проте місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули ідею створення "ХНР".
- У місті постійно проходять мітинги на підтримку України. Херсонці закликають російських агресорів йти геть із міста і з України.
- 4 квітня Херсонська міська рада повідомила, що у захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива.
ВІДЕО ДНЯ