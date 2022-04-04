В окупованому Херсоні вичерпуються запаси їжі, ліків і палива

У захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива.

Джерело: пресслужба Херсонської міської ради

Дослівно: "Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу.

Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто".

Деталі: За даними міської влади, російські окупанти вламуються до помешкань і викрадають громадських діячів, священиків та навіть директора міського театру.

Усі мітинги на підтримку України російські солдати намагаються розігнати.

Міська влада переконує, що всі 300 тисяч містян, які представляють 100 національностей, єдині в заклику "Херсон – це Україна!" і кличуть геть російських окупантів з української землі.

ВІДЕО ДНЯ

У пресслужбі кажуть, що етнічні росіяни, які мешкали в місті до вторгнення окупаційних військ РФ, переходять на українську мову, аби не розмовляти мовою загарбників.

Крім того, на будівлі міськради досі висить український прапор.

Передісторія: