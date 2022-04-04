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В окупованому Херсоні вичерпуються запаси їжі, ліків і палива

Денис КарловськийПонеділок, 4 квітня 2022, 17:30
В окупованому Херсоні вичерпуються запаси їжі, ліків і палива
міськрада Херсона. фото: телеканал еспресо

У захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива.

Джерело: пресслужба Херсонської міської ради

Дослівно: "Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу. 

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Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто".

Деталі: За даними міської влади, російські окупанти вламуються до помешкань і викрадають громадських діячів, священиків та навіть директора міського театру.

Усі мітинги на підтримку України російські солдати намагаються розігнати.

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Міська влада переконує, що всі 300 тисяч містян, які представляють 100 національностей, єдині в заклику "Херсон – це Україна!" і кличуть геть російських окупантів з української землі. 

У пресслужбі кажуть, що етнічні росіяни, які мешкали в місті до вторгнення окупаційних військ РФ, переходять на українську мову, аби не розмовляти мовою загарбників.

Крім того, на будівлі міськради досі висить український прапор.

Передісторія: 

  • У неділю 3 квітня херсонці вийшли вчергове на мітинг із гаслами "Херсон – це Україна!" та синьо-жовтими прапорами. Перед цим на мітингу 27 березня загарбники застосовували газові гранати проти мирних протестувальників.
  • Раніше повідомляли про рейди російських окупантів у передмістях облцентру, де вони відбирали в місцевих жителів автівки та незаконно перевіряли документи.
  • 24 березня на будівлі міськради вивісили великий український прапор розміром на весь фасад.

Теми: ХерсонокупаціягуманітаркаРосія
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