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Російський суд оштрафував чоловіка за цитату Путіна про війну

Олена РощінаСубота, 9 квітня 2022, 12:45
Російський суд оштрафував чоловіка за цитату Путіна про війну
Фото Артура Дмитрієва, ОВД-Инфо

Суд Санкт-Петербурга оштрафував громадянина Артура Дмитрієва за плакат із цитуванням слів президента Росії Володимира Путіна про війну.

Джерело: Медуза – LIVE та ОВД-Инфо LIVE

Дослівно: "Цитата з Путіна дискредитує армію Росії! Так вирішив суд у Петербурзі та оштрафував на 30 тисяч рублів пікетувальника Артура Дмитрієва. На плакаті він мав цитату з промови президента, присвячену 75-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні: "Війна принесла стільки горя, що забути це неможливо, немає прощення тим, хто знову замишляє агресивні плани".

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Деталі: 7 квітня у Санкт-Петербурзі учасника пікету Артура Дмитрієва затримали та доставили до відділу поліції №49.

На плакат він виніс слова Путіна, але не підписав авторство.

 
Війна принесла стільки горя, що немає прощення тим, хто знову задумує агресивні плани
Фото Артура Дмитрієва

Перед судом Дмитрієв провів ніч у відділку.

ВІДЕО ДНЯ

Стаття про "дискредитацію" збройних сил РФ, за якою на нього склали протокол, не передбачає арешту – і затримувати за нею більше, ніж на 3 години, не можна.

Нагадаємо: 9 травня 2021 року на Параді Перемоги на Червоній площі Володимир Путін сказав: "Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя та сліз, що забути це неможливо. І немає вибачення та виправдання тим, хто знову замишляє агресивні плани".

24 лютого 2022 року Путін розпочав війну проти України, назвавши її "спеціальною військовою операцією". Цьому передувало 8 років гібридної війни РФ проти України, окупація Криму та частини Донбасу, а також майже рік зосередження російських військових та техніки біля кордонів України.

Теми: ПутінРосіявійнапропаганда
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