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Google заблокував канал Держдуми РФ на YouTube

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 13:03
Google заблокував канал Держдуми РФ на YouTube
Фото з Telegram Держдуми

YouTube-канал Держдуми Росії, яка напала на Україну, заблокували.

Джерело: Держдума в Telegram

Дослівно Держдума: "Google заблокував YouTube-канал "Дума ТВ".

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На ньому було понад 145 тисяч підписників, а наші відео сумарно набрали понад 100 млн. переглядів. Ми ділилися з вами ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань та нашими програмами".

Деталі: Водночас у Держдумі додали, що "були готові до цього" і запропонували росіянам дивитися їх на їхньому ізольованому RuTube, а також ВКонтакті та Telegram.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • В середині березня у Держдумі не виключали, що найближчим часом в Росії заблокують доступ до YouTube.
  • На початку березня після звернення генпрокуратури Росії "Роскомнадзор" заблокував Instagram.
  • Також "Роскомнадзор" ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.

Теми: Росіявійнаінтернетсоцмережі
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