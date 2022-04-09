Google заблокував канал Держдуми РФ на YouTube

YouTube-канал Держдуми Росії, яка напала на Україну, заблокували.

Джерело: Держдума в Telegram

Дослівно Держдума: "Google заблокував YouTube-канал "Дума ТВ".

На ньому було понад 145 тисяч підписників, а наші відео сумарно набрали понад 100 млн. переглядів. Ми ділилися з вами ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань та нашими програмами".

Деталі: Водночас у Держдумі додали, що "були готові до цього" і запропонували росіянам дивитися їх на їхньому ізольованому RuTube, а також ВКонтакті та Telegram.