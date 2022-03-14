У Держдумі захотіли залишити росіян вже й без YouTube 

У Держдумі не виключають, що найближчим часом в Росії заблокують доступ до YouTube.

Джерело: Заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Горелкін, якого цитують "РИА Новости"

Деталі: За словами Горелкіна, блокування YouTube може відбутися, якщо відеохостинг не виконає вимог Роскомнагляду.

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Пряма мова представника Держдуми країни-окупанта: "Рішучість держави у питанні блокування Instagram – це чіткий сигнал: те саме найближчим часом може статися з YouTube, якщо відеохостинг продовжить виступати знаряддям в інформаційній війні".

Що було раніше: Після звернення генпрокуратури Росії "Роскомнадзор" заблокував Instagram.

Раніше "Роскомнадзор" ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.