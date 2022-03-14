У Держдумі захотіли залишити росіян вже й без YouTube
У Держдумі не виключають, що найближчим часом в Росії заблокують доступ до YouTube.
Джерело: Заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Горелкін, якого цитують "РИА Новости"
Деталі: За словами Горелкіна, блокування YouTube може відбутися, якщо відеохостинг не виконає вимог Роскомнагляду.
Пряма мова представника Держдуми країни-окупанта: "Рішучість держави у питанні блокування Instagram – це чіткий сигнал: те саме найближчим часом може статися з YouTube, якщо відеохостинг продовжить виступати знаряддям в інформаційній війні".
Що було раніше: Після звернення генпрокуратури Росії "Роскомнадзор" заблокував Instagram.
Раніше "Роскомнадзор" ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.