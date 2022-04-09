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Луганщина: загибла людина, 4 поранених, масові пожежі

Катерина ТищенкоСубота, 9 квітня 2022, 16:30
Луганщина: загибла людина, 4 поранених, масові пожежі
ГОЛОВА ЛУГАНСЬКОЇ ОВА СЕРГІЙ ГАЙДАЙ. ФОТО З FACEBOOK

Внаслідок обстрілу росіянами житлового будинку в Рубіжному поранено чотирьох людей, у Сєвєродонецьку виявлено тіло загиблої жінки, а в Лисичанську палають пожежі.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрілюють житлові квартали мирних міст.

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У Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини.

У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння неможливе через обстріли.

ВІДЕО ДНЯ

У Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку".

Що передувало: Сергій Гайдай прогнозує найближчим часом "величезний бій" за Донбас, який почнеться з масованого артобстрілу з боку РФ і включатиме наступ окупантів із великою кількістю танків і піхоти.

Теми: Луганська областьвійна
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