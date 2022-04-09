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"Знайдемо всіх": Мінцифри ідентифікує росіян, які чинили звірства в Бучі та Ірпені

Валентина РоманенкоСубота, 9 квітня 2022, 17:21
Знайдемо всіх: Мінцифри ідентифікує росіян, які чинили звірства в Бучі та Ірпені
ексгумація тіл у Бучі. фото Дмитра Ларіна, УП

Вже ідентифіковано багатьох окупантів, які чинили злочини проти цивільного населення містечок на Київщині, Мінцифри обіцяє знайти всіх, хто хоч раз потрапив на камеру.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Деталі: Міністр зазначив, що технології з розпізнавання обличчя та штучний інтелект дозволяють знайти російських окупантів.

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Пряма мова: "Насправді вже знайдено багато вбивць, які тероризували цивільних людей у Бучі та Ірпені. За короткий час ми встановимо всю інформацію про цих людей: їхні профілі в соцмережах, де й з ким вони служать і живуть.

На сьогодні технології дають змогу знайти кожного, хто хоча б один раз потрапив в об'єктив. А враховуючи те, як вони люблять викладати фото в інтернеті та кількість камер у містах і домівках, які вони грабували, це питання дуже швидко вирішимо.

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Теми: БучавійнаКиївська областьМінцифри
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