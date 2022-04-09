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Луганщина: росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою, пари полетіли на їх позиції

Катерина ТищенкоСубота, 9 квітня 2022, 19:22
Луганщина: росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою, пари полетіли на їх позиції
скріншот відео

Біля Рубіжного на Луганщині росіяни знову влучили у цистерну з небезпечною для людини азотною кислотою, аміачна хмара полетіла бік позицій РФ.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook

Дослівно: "Знову хімічна атака! Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою".

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Деталі: Пізніше Гайдай додав, що аміачна хмара полетіла на позицій росіян.

"Пари від вибуху цистерни з 4 т неконцентрованої азотної кислоти розповсюдилися у районі позицій росіян під Кудряшівкою та Варварівкою. Загрози життю населення немає", - зазначив він.

Раніше Гайдай закликав мешканців не виходити з укриттів, а при перебуванні в приміщенні зачинити вікна та двері.

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"Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами", - зазначив він.

Гайдай закликав підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Що передувало: 5 квітня в Рубіжному росіяни вже влучали у цистерну з азотною кислотою.

Теми: Луганська областьвійна
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