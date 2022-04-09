Ранковий вибух на Одещині: перевіряється версія диверсії

Внаслідок вибуху в Чорноморску Одеської області постраждалих немає, перевіряється версія диверсії.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "Вранці у місті Чорноморськ пролунав вибух в одній з нежитлових будівель. На щастя, постраждалих немає.

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Причини вибуху наразі встановлюються та уточнюється інформація щодо можливої диверсії".

Що передувало: У суботу зранку мер Чорноморська на Одещині Василь Гуляєв повідомив, що у місті прогримів вибух. Він попросив мешканців за можливості не підходити до вікон і спуститися до бомбосховищ.