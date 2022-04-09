ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

За даними порталу Oryx, Збройні Сили України з початку війни захопили вже більше 1000 одиниць важкої військової техніки і автомобілів РФ.

Джерело: портал Oryx

Дослівно: "Тепер візуально підтверджено, що Україна захопила 1000 автомобілів і одиниць (важкої) військової техніки з Росії".

Деталі: Портал Oryx аналізує втрати російської техніки після її повномасштабного нападу на Україну, які підтверджені фото- та відеодоказами.

За даними порталу, Росія вже втратила у війні 2693 одиниці техніки, з них: знищено – 1413, пошкоджено – 39, покинуто – 236, захоплено – 1005 одиниць.

Що передувало: Станом на 25 березня портал Oryx повідомляв, що Росія втратила 1794 одиниці техніки, з них було знищено 877, пошкоджено – 34, кинуто – 228, захоплено – 655.