У ЗСУ вже більше танків, ніж було на початку війни: захопили понад сотню російських

Збройні сили мають більше танків, ніж у них на початку війни завдяки тому, що захопили їх у російської армії.

Джерело: Forbes, Oryx

Деталі: Зазначається, що після вторгнення РФ 24 лютого Україна втратила щонайменше 74 танки — знищені або захоплені.

Водночас ЗСУ захопили не менше 117 російських танків, згідно з даними аналітиків з відкритих джерел, які ретельно вивчають фотографії та відео у соцмережах.

Тим часом повідомляє видання, росіяни захопили не менше 37 українських танків — цього недостатньо, щоб компенсувати втрату "приблизно 274 танки, які, як вважається, були втрачені".

Портал Oryx проаналізував втрати кожної російської техніки та оприлюднює докази. За їхніми підрахунками, Росія у війні втратила – 1794 одиниці техніки, знищено: 877, пошкоджено 34, кинуто 228, захоплено 655.

Танків, за даними сайту, РФ втратила 280, з яких 118 захопили ЗСУ.

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За даними Генштабу, росіяни втратили 530 танків.