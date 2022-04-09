Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Джонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

Субота, 9 квітня 2022, 21:59
Джонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон пройшовся Києвом із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Офіс президента.

Деталі: Лідери держав пройшлися від Офісу президента до Майдану Незалежності. На розі Лютеранської та Заньковецької до них озвався один з прихильників Джонсона, йому вдалося обмінятися кількома реченнями із прем’єром, а також потиснути руку.

Реклама:

Також Зеленський та Джонсон зустріли дівчину з Харкова, яка подарувала їм керамічних півників, що стали відомими завдяки світлині Єлізавети Серватинської. На фотографії - кухонна шафа, яка вціліла після знищення будинку у Бородянці на Київщині. А на цій шафці, крім тарілок - керамічний півник.

Як відомо, Джонсон прибув до Києва з візитом у суботу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика БританіяЗеленськийКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Велика Британія
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Лондонград. "Українська правда" знайшла російські еліти в Лондоні
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Останні новини
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
Усі новини...
Реклама: