Джонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон пройшовся Києвом із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Офіс президента.

Деталі: Лідери держав пройшлися від Офісу президента до Майдану Незалежності. На розі Лютеранської та Заньковецької до них озвався один з прихильників Джонсона, йому вдалося обмінятися кількома реченнями із прем’єром, а також потиснути руку.

Також Зеленський та Джонсон зустріли дівчину з Харкова, яка подарувала їм керамічних півників, що стали відомими завдяки світлині Єлізавети Серватинської. На фотографії - кухонна шафа, яка вціліла після знищення будинку у Бородянці на Київщині. А на цій шафці, крім тарілок - керамічний півник.

Як відомо, Джонсон прибув до Києва з візитом у суботу.