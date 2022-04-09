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На Харків скидають бомби на парашутах

Мазуренко Альона Субота, 9 квітня 2022, 22:05

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти скидають на місто бомби на парашутах і просить людей не наближатися до таких бомб. 

Джерело: міський голова Харкова

Пряма мова: "Харків зіткнувся з бомбардуванням новини видами бомб. Російський агресор скидає їх на парашутах. Прошу вас, у жодному разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників". 

Деталі: За його словами, з початку вторгнення російські окупанти знищили 1716 житлові будинки. 

Від 10 квітня у Харкові збільшать кількість видачі гуманітарної допомоги. 

Терехов закликав містян по можливості ночувати у бомбосховищах. 

Нагадаємо: Російські окупаційні війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні ООС, повідомив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

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Терехов запевняє, що місто добре озброєне та підготовлене до оборони, а також попросив мешканців не панікувати.

Теми: ХарківРосіявійнаокупація
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