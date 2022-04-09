"Азов" завдав удару по позиціях, звідки РФ вела мінометний обстріл

Бійці полку Нацгвардії "Азов" доповіли про знищення техніки та боєкомплекту РФ у суботу, 9 квітня.

Джерело: "Азов" у Telegram.

Дослівно: "Бійці полку "Азов" ефективно відпрацювали по позиціях російських окупантів, звідки вони вели мінометний вогонь. Пошкоджено, без можливості подальшої експлуатації, КРАЗи противника та знищено БК окупантів".

Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.