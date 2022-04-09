"Азов" завдав удару по позиціях, звідки РФ вела мінометний обстріл

Бійці полку Нацгвардії "Азов" доповіли про знищення техніки та боєкомплекту РФ у суботу, 9 квітня.

Джерело: "Азов" у Telegram.

Дослівно: "Бійці полку "Азов" ефективно відпрацювали по позиціях російських окупантів, звідки вони вели мінометний вогонь. Пошкоджено, без можливості подальшої експлуатації, КРАЗи противника та знищено БК окупантів".

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Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.