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В "Азові" пояснили, чому не будуть відступати з Маріуполя

Вівторок, 29 березня 2022, 20:05

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.

Джерело: відеозвернення Паламара.

Пряма мова: "Нас запитують, чи правда, що нам було запропоновано вийти з міста.

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Чи насправді ми відмовилися, бо не захотіли покидати своїх загиблих та поранених. Я відповім так: "А як, на вашу думку, повинні чинити українські військові? 

Наголошую: ми будемо і надалі захищати місто, кожен дім, кожну вулицю. Ми робитимемо все, щоб врятувати наших поранених та поховати наших вбитих воїнів. Ми чуємо про те, що безуспішно боротися з переважаючими силами у співвідношенні 1 до 10, не маючи авіації та іншого... Запитайте в оборонців міста, як вони 33 дні протистоять постійним авіаційним бомбардуванням, десяткам випущених по нас балістичних ракет, обстрілам з кораблів та наземної артилерії, силам, що в десятки разів переважають наші, в повному оточенні.

Нас запитують про можливість деблокади. Згадайте князя Святослава, згадайте подвиг Болбочана та інших: рішучість та професійність командирів - це те, що найбільше цінується під час війни. Ворог показує нам картинки про захоплені квартали в Маріуполі. У той же час наші оборонці продовжують вбивати окупанта та знищувати його техніку. Наголошую: боротьба за місто триває.

ВІДЕО ДНЯ

Та як завжди звертаю увагу на гуманітарну катастрофу та геноцид проти місцевого населення з боку окупантів. Світе, прокинься нарешті, бо кожен день зволікань - це життя сотень цивільних!".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський розповів, що дозволяв українським військовим залишити Маріуполь, але вони відмовилися.

Теми: Маріупольвійна
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