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Голова ОВА повідомив кількість поранених цивільних на Донеччині за добу

Ольга Глущенко Неділя, 1 травня 2022, 00:27
руйнування на Донеччині, фото: facebook Кириленка

За добу 30 квітня в Донецькій області загарбники поранили 9 мирних мешканців, з них – 4 дитини.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "За 30 квітня росіяни поранили ще 9 мирних мешканців Донеччини, серед яких 4 дитини: 3 у Добропіллі та 1 у Дробишевому".

Деталі: Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині.

Також вдалося уточнити інформацію щодо 3 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

 

Теми: Донецька областьвійна
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