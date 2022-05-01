Голова ОВА повідомив кількість поранених цивільних на Донеччині за добу

За добу 30 квітня в Донецькій області загарбники поранили 9 мирних мешканців, з них – 4 дитини.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "За 30 квітня росіяни поранили ще 9 мирних мешканців Донеччини, серед яких 4 дитини: 3 у Добропіллі та 1 у Дробишевому".

Деталі: Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині.

Також вдалося уточнити інформацію щодо 3 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.