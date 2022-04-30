Донеччина: внаслідок обстрілів окупантів у Добропіллі поранено 7 людей, з них троє – діти
Через обстріли російських окупантів у Добропіллі на Донеччині поранення дістали 7 людей, із них троє діти.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Деталі: Вік трьох поранених дітей у Добропіллі 7, 5 і 7 років відповідно. Один 49-річний чоловік отримав черепно-мозкову травму й був ушпиталений до реанімації в Добропільській лікарні.
Решта поранених проходять амбулаторне лікування.
Рятувальники повідомили, що обстріл відбувся близько 8-9 години ранку.
За словами Кириленка, російські окупанти пошкодили шість житлових будинків і ще одне нежитлове приміщення в Добропіллі. Також уночі загарбники завдали авіаційного удару по приміщенню школи в Привіллі Черкаської громади, пошкодивши і сусідні будинки.
Передісторія:
- Упродовж 29 квітня російські окупанти нищівним артилерійським вогнем вбили 4 мирних мешканців Донеччини, зокрема дитину, ще 8 людей дістали поранення.
- У Пентаґоні впевнені, що росіяни відстають від свого графіка з окупації та знищення Донбасу на кілька днів.