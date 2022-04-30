Донеччина: внаслідок обстрілів окупантів у Добропіллі поранено 7 людей, з них троє – діти

Через обстріли російських окупантів у Добропіллі на Донеччині поранення дістали 7 людей, із них троє діти.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Деталі: Вік трьох поранених дітей у Добропіллі 7, 5 і 7 років відповідно. Один 49-річний чоловік отримав черепно-мозкову травму й був ушпиталений до реанімації в Добропільській лікарні.

Решта поранених проходять амбулаторне лікування.

Рятувальники повідомили, що обстріл відбувся близько 8-9 години ранку.

За словами Кириленка, російські окупанти пошкодили шість житлових будинків і ще одне нежитлове приміщення в Добропіллі. Також уночі загарбники завдали авіаційного удару по приміщенню школи в Привіллі Черкаської громади, пошкодивши і сусідні будинки.

фото: павло кириленко

фото: павло кириленко

Фото: Павло Кириленко

Знищені будівлі в Добропіллі фото: дснс

Знищені будівлі в Добропіллі фото: дснс

Знищені будівлі в Добропіллі Фото: ДСнс

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