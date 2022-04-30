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Донеччина: внаслідок обстрілів окупантів у Добропіллі поранено 7 людей, з них троє – діти

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 15:20
Донеччина: внаслідок обстрілів окупантів у Добропіллі поранено 7 людей, з них троє – діти
Знищена житлова забудова Добропілля внаслідок обстрілів російських окупантів. фото: пресслужба дснс

Через обстріли російських окупантів у Добропіллі на Донеччині поранення дістали 7 людей, із них троє діти.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Деталі: Вік трьох поранених дітей у Добропіллі 7, 5 і 7 років відповідно. Один 49-річний чоловік отримав черепно-мозкову травму й був ушпиталений до реанімації в Добропільській лікарні.

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Решта поранених проходять амбулаторне лікування.

Рятувальники повідомили, що обстріл відбувся близько 8-9 години ранку.

За словами Кириленка, російські окупанти пошкодили шість житлових будинків і ще одне нежитлове приміщення в Добропіллі. Також уночі загарбники завдали авіаційного удару по приміщенню школи в Привіллі Черкаської громади, пошкодивши і сусідні будинки.

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фото: павло кириленко
 
фото: павло кириленко
 
Фото: Павло Кириленко
Знищені будівлі в Добропіллі
Знищені будівлі в Добропіллі
фото: дснс
Знищені будівлі в Добропіллі
Знищені будівлі в Добропіллі
фото: дснс
Знищені будівлі в Добропіллі
Знищені будівлі в Добропіллі
Фото: ДСнс

Передісторія:

  • Упродовж 29 квітня російські окупанти нищівним артилерійським вогнем вбили 4 мирних мешканців Донеччини, зокрема дитину, ще 8 людей дістали поранення.
  • У Пентаґоні впевнені, що росіяни відстають від свого графіка з окупації та знищення Донбасу на кілька днів.

Теми: Донецька областьдітиобстрілвійна
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