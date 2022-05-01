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"Рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси" – речник ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 1 травня 2022, 00:58
Рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси – речник ОВА
Братчук, скриншот

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що одеська ППО "працює дуже добре", і рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси.

Джерело: Братчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вчора (у суботу – ред.) ввечері після 18 години пролунали вибухи у місті, було нанесено ракетний удар по нашому аеропорту… на жаль, маємо прильоти, і злітна смуга зруйнована і не може працювати, не може приймати літаки.

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На цю хвилину вона не підлягає ремонту, там ще триває рятувальна операція".

"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по літаках ворожих 7:0 на користь Одеси.

Хочу зазначити, що відомо, звідки стріляли і звідки прилетіли ці крилаті ракети до Одеси, зокрема це територія тимчасово окупованого Криму. Це БРК "Бастіон", ракети типу "Онікс".

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…нагадаю, що ці ракети Росія використовувала, коли обстрілювала Сирію".

Теми: ОдесавійнаОдеська область
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