"Рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси" – речник ОВА

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що одеська ППО "працює дуже добре", і рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси.

Джерело: Братчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вчора (у суботу – ред.) ввечері після 18 години пролунали вибухи у місті, було нанесено ракетний удар по нашому аеропорту… на жаль, маємо прильоти, і злітна смуга зруйнована і не може працювати, не може приймати літаки.

На цю хвилину вона не підлягає ремонту, там ще триває рятувальна операція".

"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по літаках ворожих 7:0 на користь Одеси.

Хочу зазначити, що відомо, звідки стріляли і звідки прилетіли ці крилаті ракети до Одеси, зокрема це територія тимчасово окупованого Криму. Це БРК "Бастіон", ракети типу "Онікс".

…нагадаю, що ці ракети Росія використовувала, коли обстрілювала Сирію".