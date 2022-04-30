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По аеропорту "Одеса" РФ вдарила з окупованого Криму: на щастя, без жертв

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 19:51
ракетний комплекс "Бастіон" ілюстративне фото

Ракетний удар по Одещині Росія завдала за допомогою берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму, на щастя постраждалих немає.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram

Деталі: Очільник області підтвердив, що внаслідок нинішнього ракетного удару російських військ злітно-посадкова смуга аеропорту "Одеса" зазнала руйнувань.

Також Марченко повідомив, що на Одещині проводяться протидиверсійні заходи з метою гарантувати максимальну безпеку мешканців області на період тривалої комендантської години.

Що передувало: Рішенням місцевої влади тривала комендантська година в Одесі запроваджується о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня. 

Нагадаємо: 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички "прихильників федералізації" з так званого Атимайдану і "прихильників єдності", які забрали життя 48 людей (сорока чоловіків, сімох жінок і одного неповнолітнього). Зокрема внаслідок пожежі в місцевому Будинку профспілок. Російська пропаганда режиму Путіна викристалізувала і активно використовує тезу, що цього дня "українські нацисти живцем спалили в Будинку профспілок кілька десятків противників київського режиму".

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Теми: Одеська областьвійна
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