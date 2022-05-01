На Донецькому напрямку батальйон "Сармат" відбив ворожий наступ – ООС
Неділя, 1 травня 2022, 07:27
Воїни батальйону "Сармат" відбили ворожий наступ ворога на Донецькому напрямку, знищили ворожий танк, вогневі засоби та особовий склад противника.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Російські війська здійснили спробу штурму позицій українських захисників в районі оборони на Донецькому напрямку.
Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів.
"Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї.
В результаті бою було знищено один російський танк, вогневі засоби та жива сила противника", – повідомляє штаб ООС.
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