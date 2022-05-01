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В Одесі - вибухи, працює ППО. На Миколаївщині ворог "воює з добривами"

Валентина РоманенкоНеділя, 1 травня 2022, 09:57

В Одесі чути вибухи – працює Протиповітряна оборона.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "За попередньою інформацією, це працює система протиповітряної оборони. Повна офіційна інформація буде надана населенню і ЗМІ (пізніше)".

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Деталі: ZN.ua з посиланням на Оперативне командування "Південь" повідомляє, що над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Влучанням ППО його знищено.

Братчук також нагадав про можливі провокації ворога до 2 травня, дати, яка стала "сакральною" для російських окупантів.

Аби убезпечити громадян з 1 по 3 травня в місті Одесі буде посилено комендантську годину. Вона триватиме з 22-ї години 1 травня до 5-ої години ранку 3 травня. В цей громадянам заборонено перебувати на вулиці (крім працівників критичної інфраструктури, які матимуть спеціальні перепустки).

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Додатково: Вибухи також чули жителі Миколаєва та області. У соцмережах зазначали, що повітряної тривоги не було. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував фото рожевого гриба диму та зазначив, що окупанти "воюють з українськими добривами".

 

Пізніше з'явилося ще одне фото – хмара диму стала білою. Кім зазначив, що влучання очевидно сталося в ємність із селітрою/нітроаммофоска. Повітря чисте, додав голова ОВА.

Теми: Одесавійна
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