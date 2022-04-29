В Одесі буде "затяжна" комендантська година

Рішенням місцевої влади тривала комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.

Джерело: Одеська обласна військова адміністрація у Facebook, ОК "Південь"

Дослівно: "Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, лише на території міста Одеса запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 3 травня 2022 року.

Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень".

Деталі: На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22.00 до 05.00.

Оперативне командування "Південь" також наголошує, що загроза ракетних ударів з моря на Одещині залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією.

Нагадаємо: 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички "прихильників федералізації" з так званого Атимайдану і "прихильників єдності", які забрали життя 48 людей (сорока чоловіків, сімох жінок і одного неповнолітнього). Зокрема внаслідок пожежі в місцевому Будинку профспілок. Російська пропаганда режиму Путіна викристалізувала і активно використовує тезу, що цього дня "українські нацисти живцем спалили в Будинку профспілок кілька десятків противників київського режиму".