Росіяни викрали депутата Нової Каховки
Неділя, 1 травня 2022, 10:11
Каховська міська територіальна громада що на Херсонщині повідомила про викрадення російськими військовими депутата Ігоря Протоковило.
Джерело: міськрада у Facebook
Деталі: Відомо, що 19 квітня із власного будинку військові РФ забрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігоря Протоковило (1989 р.н.).
Наразі його місцезнаходження невідоме.
Нагадаємо: 30 квітня у місті Каховка російські окупанти викрали з дому директора школи.