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Росіяни викрали депутата Нової Каховки

Роман ПетренкоНеділя, 1 травня 2022, 10:11

Каховська міська територіальна громада що на Херсонщині повідомила про викрадення російськими військовими депутата Ігоря Протоковило.

Джерело: міськрада у Facebook

Деталі: Відомо, що 19 квітня із власного будинку військові РФ забрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігоря Протоковило (1989 р.н.).

Наразі його місцезнаходження невідоме.

Нагадаємо: 30 квітня у місті Каховка російські окупанти викрали з дому директора школи.

Теми: Херсонська областьокупаціяполоненівійна
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