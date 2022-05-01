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Росіяни викрали депутата Нової Каховки

Роман ПетренкоНеділя, 1 травня 2022, 10:11
Росіяни викрали депутата Нової Каховки

Каховська міська територіальна громада що на Херсонщині повідомила про викрадення російськими військовими депутата Ігоря Протоковило.

Джерело: міськрада у Facebook

Деталі: Відомо, що 19 квітня із власного будинку військові РФ забрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігоря Протоковило (1989 р.н.).

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Наразі його місцезнаходження невідоме.

Нагадаємо: 30 квітня у місті Каховка російські окупанти викрали з дому директора школи.

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Теми: Херсонська областьокупаціяполоненівійна
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