Росіяни викрали депутата Нової Каховки

Каховська міська територіальна громада що на Херсонщині повідомила про викрадення російськими військовими депутата Ігоря Протоковило.

Джерело: міськрада у Facebook

Деталі: Відомо, що 19 квітня із власного будинку військові РФ забрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігоря Протоковило (1989 р.н.).

Реклама:

Наразі його місцезнаходження невідоме.

Нагадаємо: 30 квітня у місті Каховка російські окупанти викрали з дому директора школи.