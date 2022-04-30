У Каховці росіяни викрали місцевого директора школи
Субота, 30 квітня 2022, 18:46
У Херсонській області у місті Каховка російські окупанти викрали з дому директора школи Віктора Пендальчука.
Джерело: Каховська міська територіальна громада у Facebook
Дослівно: "30 квітня, зі свого дому військовими РФ було забрано каховчанина вчителя, директора школи Віктора Пендальчука Михайловича (1977 р.н.)".
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Деталі: Наразі місцезнаходження Педальчука невідоме.
Нагадаємо:
- В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну.
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