У Каховці росіяни викрали місцевого директора школи

У Херсонській області у місті Каховка російські окупанти викрали з дому директора школи Віктора Пендальчука.

Джерело: Каховська міська територіальна громада у Facebook

Дослівно: "30 квітня, зі свого дому військовими РФ було забрано каховчанина вчителя, директора школи Віктора Пендальчука Михайловича (1977 р.н.)".

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Деталі: Наразі місцезнаходження Педальчука невідоме.

Нагадаємо:

В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну.