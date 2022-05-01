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Окупанти залишили без зв’язку Херсонську і частину Запорізької області

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 10:31
Фото cip.gov.ua

Російські окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей.

Джерело: Держспецзв’язку та російське видання ТАСС у Telegram

Дослівно Держспецзв’язку: "Учора жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях.

Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах".

Деталі: У Держспецзв’язку зазначили, що відсутність зв’язку та інтернету "є нічим іншим, як черговою спробою окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни… та зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як це робиться в самій Росії".

Також окупанти паралельно з відключенням українських операторів почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада.

У Держспецзв’язку заявили, що це неправда, оскільки Україна завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв’язку.  

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Там також підкреслили, що жителі окупованих територій наразі можуть залишатися на зв’язку з Україною, навіть якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв’язок та інтернет.

Зокрема, мешканці можуть слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів. Також українські канали розкодовано на супутнику Hotbird 13 (частота: 11 219 МГц; поляризація: H (горизонтальна); символьна швидкість: 29 900; корекція помилок: FEC 3/5).

Разом з тим українська влада закликає всіх українців, які перебувають на окупованих районах, за можливості переїжджати до інших регіонів.  

Що було раніше: Українські журналісти з посиланням на мешканців Херсонщини 30 квітня повідомили, що в області зник мобільний інтернет від усіх українських операторів і були збої з мобільним зв’язком.

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьмобільний зв'язокінавгурація
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