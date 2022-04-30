На Херсонщині зник мобільний інтернет українських операторів – ЗМІ

Українські журналісти з посиланням на мешканців Херсонщини повідомляють, що в області щезнув мобільний інтернет від усіх українських операторів, а також збої з мобільним зв’язком.

Джерело: "Суспільне Херсон"

Дослівно: "В Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет усіх операторів. Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах."

Деталі: Представник Vodafone повідомив журналістам, що проблеми зі зв’язком не спричинені аварією на потужностях операторів.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що в деяких районах області працює мобільний зв’язок від "Київстару", але без доступу до мобільного інтернету.

Передісторія:

26 квітня російські окупанти під дулами автоматів організували " нараду " в захопленому приміщенні міської ради Херсона й призначили "народними" керівниками колаборантів Володимира Сальдо і Кирила Стремоусова.

30 квітня Сальдо заявив , що референдум про відокремлення захопленої Херсонщини від України буцімто не будуть проводити, зате пообіцяли пенсії в рублях.

Мешканці тікають із захоплених міст Херсонщини в сусідні області.

Загарбники примушують учителів впродовж літа пройти підготвоку за російською навчальною програмою в окупованому Криму та розпочати навчання школярів з осені за шкільною програмою, якою вчать російських школярів, себто без української мови та вивчення історії держави-окупанта без згадок про існування України.