На Херсонщині зник мобільний інтернет українських операторів – ЗМІ

Українські журналісти з посиланням на мешканців Херсонщини повідомляють, що в області щезнув мобільний інтернет від усіх українських операторів, а також збої з мобільним зв’язком.

Джерело: "Суспільне Херсон"

Дослівно: "В Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет усіх операторів. Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах."

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Деталі: Представник Vodafone повідомив журналістам, що проблеми зі зв’язком не спричинені аварією на потужностях операторів.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що в деяких районах області працює мобільний зв’язок від "Київстару", але без доступу до мобільного інтернету.

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