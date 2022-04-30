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На Херсонщині зник мобільний інтернет українських операторів – ЗМІ

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 22:30
фото ілюстративне: unsplash

Українські журналісти з посиланням на мешканців Херсонщини повідомляють, що в області щезнув мобільний інтернет від усіх українських операторів, а також збої з мобільним зв’язком.

Джерело: "Суспільне Херсон"

Дослівно: "В Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет усіх операторів. Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах."

Деталі: Представник Vodafone повідомив журналістам, що проблеми зі зв’язком не спричинені аварією на потужностях операторів.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що в деяких районах області працює мобільний зв’язок від "Київстару", але без доступу до мобільного інтернету.

Передісторія:

  • 26 квітня російські окупанти під дулами автоматів організували "нараду" в захопленому приміщенні міської ради Херсона й призначили "народними" керівниками колаборантів Володимира Сальдо і Кирила Стремоусова.
  • 30 квітня Сальдо заявив, що референдум про відокремлення захопленої Херсонщини від України буцімто не будуть проводити, зате пообіцяли пенсії в рублях.
  • Мешканці тікають із захоплених міст Херсонщини в сусідні області.
  • Загарбники примушують учителів впродовж літа пройти підготвоку за російською навчальною програмою в окупованому Криму та розпочати навчання школярів з осені за шкільною програмою, якою вчать російських школярів, себто без української мови та вивчення історії держави-окупанта без згадок про існування України.

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Теми: Херсонська областьХерсонокупаціямобільний зв'язок
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