Україна вже працює над відновленням зв’язку в Херсонській та Запорізькій областях
Неділя, 1 травня 2022, 11:58
Українська влада працює над відновленням мобільного зв’язку та інтернету у Херсонській та Запорізькій областях.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Роботи вже ведуться, зв’язок буде відновлено".
Деталі: Міністр нагадав, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей.