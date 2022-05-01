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Україна вже працює над відновленням зв’язку в Херсонській та Запорізькій областях

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 11:58

Українська влада працює над відновленням мобільного зв’язку та інтернету у Херсонській та Запорізькій областях.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Роботи вже ведуться, зв’язок буде відновлено".

Деталі: Міністр нагадав, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

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Теми: Херсонська областьЗапорізька областьмобільний зв'язокінтернет
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