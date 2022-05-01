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З Маріуполя у неділю спробують вивезти цивільних – мерія

Роман ПетренкоНеділя, 1 травня 2022, 13:31
З Маріуполя у неділю спробують вивезти цивільних – мерія

Міськрада Маріуполя повідомила, що 1 травня можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.

Джерело: міськрада Маріуполя

Дослівно: "Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

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Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно".

Нагадаємо: 30 квітня з "Азовсталі" евакуювали 20 цивільних.

Теми: МаріупольевакуаціявійнаРосія
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