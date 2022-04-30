З "Азовсталі" евакуювали 20 цивільних, поранених військових проігнорували – Азов

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що українські бійці дістали з-під завалів на "Азовсталі" 20 цивільних і передали для евакуації на підконтрольну Україні територію.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Пряма мова: "Цілу ніч по території заводу працювала ствольна ворожа артилерія, яка спричинила нові завали і руйнування. Режим тиші, який повинен був розпочатися о 06.00, розпочався лише об 11.00, і так, це правда, станом на зараз обидві сторони дотримуються режиму тиші.

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З 06.00 ми чекали на приїзд евакуаційної колони, яка приїхала лише о 18.25. Станом на 19.40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки та діти, ми сподіваємося, що ті люди поїдуть у домовленому напрямку, а саме Запоріжжя.

Станом на зараз проводиться спеціальна рятувальна операція силами полку "Азов", де ми з-під завалів тросами дістаємо цивільних людей. Ми сподіваємося, що процес буде далі продовжено. Та нам вдасться евакуювати всіх цивільних.

Щодо поранених. Це люди, які потребують необхідної медичної допомоги, але нам не відомо, чому саме їх не забирають та про них зовсім не йде мова щодо їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію.

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Наголошую, що ми просимо прогарантувати виїзд не тільки цивільних, а також поранених наших військовослужбовців, яким необхідна медична допомога".

Деталі: В ефірі одного із телеканалів український військовий розповів, що найімовірніше, 30 квітня можуть померти кілька поранених військових, адже у медиків немає ані операційної, ані обладнання, ані необхідних медикаментів.

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