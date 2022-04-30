З "Азовсталі" евакуювали 20 цивільних, поранених військових проігнорували – Азов
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що українські бійці дістали з-під завалів на "Азовсталі" 20 цивільних і передали для евакуації на підконтрольну Україні територію.
Джерело: полк "Азов" у Telegram
Пряма мова: "Цілу ніч по території заводу працювала ствольна ворожа артилерія, яка спричинила нові завали і руйнування. Режим тиші, який повинен був розпочатися о 06.00, розпочався лише об 11.00, і так, це правда, станом на зараз обидві сторони дотримуються режиму тиші.
З 06.00 ми чекали на приїзд евакуаційної колони, яка приїхала лише о 18.25. Станом на 19.40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки та діти, ми сподіваємося, що ті люди поїдуть у домовленому напрямку, а саме Запоріжжя.
Станом на зараз проводиться спеціальна рятувальна операція силами полку "Азов", де ми з-під завалів тросами дістаємо цивільних людей. Ми сподіваємося, що процес буде далі продовжено. Та нам вдасться евакуювати всіх цивільних.
Щодо поранених. Це люди, які потребують необхідної медичної допомоги, але нам не відомо, чому саме їх не забирають та про них зовсім не йде мова щодо їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію.
Наголошую, що ми просимо прогарантувати виїзд не тільки цивільних, а також поранених наших військовослужбовців, яким необхідна медична допомога".
Деталі: В ефірі одного із телеканалів український військовий розповів, що найімовірніше, 30 квітня можуть померти кілька поранених військових, адже у медиків немає ані операційної, ані обладнання, ані необхідних медикаментів.
Передісторія:
- Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
- Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни. Зокрема, морпіхи просили президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш і в Києві, і в Москві пропонував, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
- Українська влада сподівалася 29 квітня евакуювати мирних жителів з заводу "Азовсталь", а можливо й поранених бійців. Але в п’ятницю цього не сталося.