Херсонщина: окупанти закатували ветерана АТО – Денісова

Ветеран АТО Назар Кагальняк загинув від тортур російських загарбників у Херсонській області.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "На Херсонщині від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк. Після АТО Назар переніс 2 інфаркти та складну операцію на серці.

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Окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій".

Деталі: За словами Денісової, понівеченого тортурами Кагальняка окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.



Омбудсмен додала, що наразі двоє неповнолітніх дітей ветерана АТО залишилися сиротами, оскільки останні 5 років він доглядав їх без дружини.



Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час нападу Росії на Україну врахувати ці факти військових злочинів РФ та порушень прав людини в Україні.

