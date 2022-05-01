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Херсонщина: окупанти закатували ветерана АТО – Денісова

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 13:31
Назар Кагальняк. Фото з Facebook Ivan Moysiyenko

Ветеран АТО Назар Кагальняк загинув від тортур російських загарбників у Херсонській області.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "На Херсонщині від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк. Після АТО Назар переніс 2 інфаркти та складну операцію на серці.

Окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій".

Деталі: За словами Денісової, понівеченого тортурами Кагальняка окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.

Омбудсмен додала, що наразі двоє неповнолітніх дітей ветерана АТО залишилися сиротами, оскільки останні 5 років він доглядав їх без дружини.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час нападу Росії на Україну врахувати ці факти військових злочинів РФ та порушень прав людини в Україні.
 

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Теми: Херсонська областьвійнатортуриокупація
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