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Обвал мосту в Курській області РФ: влада заявила про диверсію

Роман Петренко, Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 19:29
фото з Telegram Старовойта

У Курській області країни-агресора обвалилася конструкція залізничного мосту, губернатор заявив про диверсію.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Дослівно: "Сьогодні приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту".

"Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів. Постраждалих немає. Життю та здоров'ю громадян ніщо не загрожує".

Деталі: Пізніше Старовойт заявив, що конструкція мосту обвалилася в результаті диверсії.

"На жаль, інформація підтвердилася, це була диверсія. Порушено кримінальну справу", - сказав він.

Губернатор також опублікував фото зруйнованого мосту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Губернатор Курської області Росії 9 квітня заявляв про обстріл прикордонного посту в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району.

Теми: Росіявійназалізниця
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