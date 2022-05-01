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У Чорному морі активізувався ворожий флот – ОК "Південь"

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 15:44

У Чорному морі зафіксували активізацію сил ворожого флоту, на Одещині окупанти продовжують вести розвідку за допомогою безпілотників.

Джерело: речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook

Пряма мова Назарова: "У морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після нанесення нами чергового удару по Зміїному, десантними швидкісними катерами типу "Раптор" противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові".

Деталі: Він додав, що решта російських кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

Назаров також повідомив, що на Одещині захисники за допомогою ППО ліквідували ворожий безпілотник "Орлан-10", який проводив розвідку.

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Теми: Чорне моревійнаРосія
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